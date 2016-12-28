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母女失散17年 G奶正妹下海拍AV「尋母」！

2016/12/28 18:37

椎名優香長相甜美，還擁有G罩杯的火辣身材。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV片商為了吸引影迷注意，文案越寫越扯，現在甚至有片商聲稱旗下新女優因為想要「尋母」才下海拍AV！這名21歲名叫「椎名優香」的AV女優，擁有可愛的臉龐與G罩杯的火辣身材，她透露為了找媽媽才想當AV女優，「我想，只要變得有名，媽媽就會注意到我」，讓知名AV達人一劍浣春秋看了也忍不住直呼「沒有最扯只有更扯」，質疑片商「騙」很大。

21歲的椎名優香聲稱為了「尋母」才下海拍AV。（翻攝自網路）

一劍浣春秋在網站《PLAY NO.1》PO文介紹有關椎名優香的故事，來自北海道的她，4歲時父母便人間蒸發，由祖父母養大的她一直希望能找回缺少的母愛，便突發奇想「只要拍AV成名，媽媽就會來找我了」。由於片商還特地替她的出道作註明「第1章」，讓一劍浣春秋認為片商可能是將這部作品操作成「尋人任務」系列作，之後變成別的女優「尋父」或是「找前男友」；另一個可能則是椎名優香很快就得到母親的消息，甚至還有影迷大膽猜測：「會不會有母女共演？」不過也有人吐槽：「媽媽最好認得出來啦！」、「媽媽會看A片嗎？要不要先找爸爸」，反應熱烈。

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