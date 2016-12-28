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柯佳嬿放閃「找到熱茶」 坤達回應了！

2016/12/28 17:54

坤達（左）和柯佳嬿（右）穩定交往中。（合成圖，翻攝自坤達、柯佳嬿臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕演員柯佳嬿和坤達穩定交往3年，雖然兩人一直相當低調，不過近來越愛越大方，女方今年以《必娶女人》拿下金鐘獎「最佳女主角獎」時，男方就在臉書甜蜜發文說「我一直都知道就是妳」，昨日柯佳嬿看完《擺渡人》，還在臉書喊話男友是能夠溫暖自己的熱茶，閃光指數超高！而今日，坤達也在回應了柯佳嬿的「熱茶說」。

坤達今日在臉書回應女友的放閃貼文。（翻攝自坤達臉書）

今日，坤達在臉書PO出了一張自己在橫店拍戲、全身用棉被包緊緊的照片，發文寫說：「聽說最近市面上有一種茶...喝了就不會冷...。」不僅表示自己心裡暖暖的，還偷偷呼應女友昨日的「熱茶說」。更閃的是，坤達甚至還自封「熱茶哥」，在貼文底下標籤「時尚棉被熱茶哥」，讓好友小蠻都忍不住回應說「哥好閃」。

事實上，柯佳嬿昨日在臉書PO出了自己看完電影《擺渡人》的心得，認為「真正屬於你的愛情不會是傷人的冰塊，而是一杯能溫暖你的熱茶」，還說這讓她想起了曾經載浮載沉的自己。不過，話鋒一轉，柯不僅說自己已經上岸了，還表示她已經找到了那杯熱茶，暗指男友坤達就是她找到的對的人，放閃功力超強。

柯佳嬿昨日在臉書PO文偷放閃。（翻攝自柯佳嬿臉書）

坤達臉書全文。（翻攝自坤達臉書）

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