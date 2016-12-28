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阿Ken公器私用 上節目順便開把女諮商師

2016/12/28 17:32

阿Ken（中）上公視唐立淇、胡瓜主持《大腦先生》現場開把心理師。（公視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕阿Ken上公視由胡瓜和唐立淇主持《大腦先生》進行心理分析，自稱「撩妹高手」的他竟然節目現場對心理師搭訕，還被說是雙面人！

節目中阿Ken的人格面具測驗測出他竟是「雙面人」，諮商心理師吳姵瑩形容說：「他用他的面具跟人接觸，外表很像頑童，有點像色色小男孩；但他的真實我其實有智慧有遠景，就是一個有點嚴肅的智慧老人。」一番讚美讓阿Ken聽了直說：「吳老師妳是不是喜歡我？」，現場氣氛頓成相親大會，弄到心理師吳姵瑩都臉紅嬌笑，快接不下話。　

阿Ken上公視《大腦先生》被測出是個「雙面人」！還開把女心理師。（公視提供）

阿Ken在國外學戲劇，原本立志要當導演，但回台灣後意外成為搞笑模仿藝人。剛進演藝圈時加入王偉忠製作的模仿節目，卻令他無比恐慌地說：「壓力很大，我超怕的，每天回家都想說我明天不要去。」王偉忠最絕的批評是：「你演什麼東西啊？你是上帝派來毀滅我的嗎？」胡瓜聽了直說：「感覺有點像新兵中心，老兵在折磨新兵。」

談到未來人生計畫，阿Ken透露：「我接下來要製作一個電影，腳本是我自己寫的，也會自己去演、去導！」還說「我做過太多研究，我相信連大部分的電影人都沒有做過」，唐立淇掛保證：「我有看阿Ken的網路影片，他真的是會寫腳本的。」

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