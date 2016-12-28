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傳因頻把妹分手蔡依林 錦榮經紀人怒：現在還會吃飯

2016/12/28 17:34

錦榮的經紀人面對不實指控相當生氣。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Jolin」蔡依林和錦榮因為合作《玩愛之徒》的MV擦出愛火，愛情長跑6年多，不料卻於今年11月驚爆分手。而錦榮日前不僅因為「菜中文」講出如果結婚要女方「冠夫姓」、「財產共有」，分手後更遭蔡的閨蜜爆料個性態屁孩，去夜店還頻把妹才導致Jolin心灰意冷。對此，錦榮的經紀人今日不僅暴怒澄清不實指控，甚至爆料兩人到現在都還有吃飯。

蔡依林（右）和錦榮（左）因為合作《玩愛之徒》MV擦出愛火。（擷取自YouTube）

根據《ETtoday》報導，錦榮的經紀人對於他被爆出去夜店和3名辣妹熱舞稱自己單身一事，不滿回應稱每個人去夜店都會與人交談，這樣就被說成把妹令他相當無奈，甚至強調錦榮在交往的時候是相當專情的，兩人於11月時和平分手，至今都還會一起吃飯，還是好朋友。

蔡依林和錦榮已於今年11月分手。（翻攝自蔡依林臉書）

此外，錦榮的經紀人也對於之前錦榮所說的「財產共有」做出解釋，表示錦榮指的是國外的方式，他自己在中國有積蓄、國外有房產，並沒有覬覦Jolin的財產，還說最近的流言蜚語造成錦榮很大的傷害，希望大家不要再傷害他，因為他真的是一個很真誠的人。

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