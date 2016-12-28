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前夫再婚小9歲上班族 方文琳：我已找到最好的自己

2016/12/28 16:32

方文琳因為前夫外遇離婚，獨自扶養2個女兒至今已經10年。（翻攝自方文琳臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕演員方文琳過去曾和裘海正、伊能靜合稱「飛鷹三姝」，發行多張專輯都頗具人氣，1996年更甜蜜下嫁歌手于冠華，可謂事業愛情兩得意。不料，2006年方文琳因于外遇與其離婚，獨立扶養兩個女兒至今10年。今日，于冠華被爆出已於耶誕節和小9歲上班族女友結婚，而方文琳也在臉書發文稱「我已找到最好的自己」。

于冠華是方文琳的前夫。（翻攝自于冠華臉書）

于冠華今日證實已經於25日和女友結婚，婚後女方甚至辭掉工作，到他新店山上的餐廳幫忙，讓于的母親很是開心。而于的前妻方文琳，今日也恰巧在臉書貼出了一張照片，上面寫著：「最好的事，在人生中探尋最好的自己。」並稱「一個人的自癒能力越強，才越有可能接近幸福」，要大家一起做一個寡言、但心有一片海的人。

此外，方還說他已經在人生中找到最好的自己、「不傷人不害己，在淡泊中平和自在」，除了勉勵自己與大家之外，似乎也暗示了自己失婚10年、已經看開的心境。而根據《蘋果日報》報導，方文琳其實早知道前夫再婚，且還跟兩個女兒說這是好事，要他們開開心心去參加爸爸的婚禮，表現得相當大器。

方文琳臉書全文。（翻攝自方文琳臉書）

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