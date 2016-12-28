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感嘆袁惟仁載妹又逼賣房？前妻：能丟的就都丟

2016/12/28 15:44

袁惟仁離婚隔天就被拍到載正妹前往自家豪宅。（資料照，記者趙世勳攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小胖」袁惟仁今年負面消息頻傳，先是在大陸因為財務糾紛遭擄，而後又和結褵14年的妻子陸元琪離婚，甚至還要求前妻賣車賣房。最扯的是，小胖離婚隔天就被拍到開著賓士車載G奶正妹，使他外遇形象深植人心。今日，陸元琪更在臉書發文，只自己要把能丟掉的東西都丟掉。

袁惟仁的前妻陸元琪。（翻攝自陸元琪臉書）

陸元琪今日在臉書發文，稱自己正在整理家裡，更真情流露表示「深深覺得，整理屋子就像是一起整理到心情」，指自己會丟很多東西，不只強調「能丟的就都丟吧」，還說自己如果丟完東西，或許就不用花那麼大意志力去撐起她的嘴角了，疑似在為自己最近經歷婚變、前夫疑似外遇的心境做註解。

而網友看到陸的發文後，也紛紛留言替她打氣，回覆道「加油～不好的都丟了吧」、把不愉快不好的全部丟掉」、髒東西要丟掉，才不會看了心情不好」、「每天都是新的開始，為了孩子，也要為自己而活，已經過去了」。事實上，陸元琪近來對於前夫的態度相當兩極化，有時候諷刺他偷吃、連自己血崩也不管，有時又會發文護航說他有對家庭的物質生活盡責，讓網友擔心可能陸自己的心情也是相當複雜。

陸元旗臉書全文。（翻攝自陸元琪臉書）

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