喬治麥可驟逝 男友泣喊：他很期待過耶誕

喬治麥可（右）的男友費迪法瓦茲（左）是第一個發現他死亡的人。（翻攝自費迪法瓦茲推特）

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國流行音樂巨星喬治麥可（George Michael）耶誕節猝逝後，他的住家外擺滿致哀鮮花、蠟燭、氣球和卡片，家屬今天表示很「感動」，而他同性伴侶費迪法瓦茲受訪時也透露，喬治麥可很期待耶誕節。

《中央社》引述《法新社》報導，喬治同性伴侶費迪法瓦茲（Fadi Fawaz）耶誕節當天，原本要叫他起床共進午餐時，發現他已離開人世，他難過說：「最近一切變得非常複雜，但喬治很期待耶誕節，我也是，不過，這一切都毀了。」

喬治麥可（後）與男友費迪法瓦茲（前）過去的甜蜜情景之後再也看不到了。（翻攝自推特）

費迪法瓦茲說：「我永遠不會忘記耶誕節上午第一件事，竟是發現伴侶安詳地死在床上。」喬治麥可在倫敦泰晤士河畔村莊戈林（Goring）的家中過世，歌迷含淚在房子外頭擺放紀念物，他在倫敦北部海格特（Highgate）豪宅外的人行道，也看到不少粉絲致哀物品。

喬治麥可公關在聲明稿說：「喬治過世後，面對這幾天湧進大量留言表達對他的愛，家屬和親友一直很感動。」家屬也說，他的死因沒有疑點，「我們打從心底感謝，就讓大家一起懷念他。」