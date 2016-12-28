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畢書盡跨年不缺席 MR虛擬實境陪看煙火

2016/12/28 13:21

畢書盡今年跨年以 MR虛擬實境陪粉絲倒數看煙火。（三立提供）〔記者吳志偉／台北報導〕由台北市政府與三立電視共同舉辦的「臺北最High新年城-2017跨年晚會」，將在本週六（31日）晚間7時隆重登場，但從晚間6時起，就由「小男孩樂團」及「IWANT星勢力」兩樂團先暖場開唱，整場跨年將進行至凌晨1時。

　去年小天王「Bii」畢書盡演唱「華劇組曲」，以黑馬之姿創下當晚4.19最高收視，榮登「收視王」寶座。今年跨年他不在表演名單之列，讓不少支持他的粉絲有些許失望，但畢書盡笑說他還是沒缺席，將以特別的方式陪伴台灣粉絲一起跨年倒數。

畢書盡今年跨年以 MR虛擬實境陪粉絲倒數看煙火。（三立提供）只是畢書盡出場的方式別出心裁，三立特地邀請他結合了最新MR（混合實境）技術，不僅有VR（虛擬實境）與AR（擴增實境），更有360度超臨場效果，他將在最新科技虛擬實境影像的打造下，在全球華人影音平台Vidol、跨年官網，用最新科技讓大家與畢書盡一起身歷其境，站在跨年舞台上欣賞台北101煙火。

　去年跨年晚會煙火倒數邀請旅美棒球選手陳偉殷上場，博得了滿場掌聲，而今年最特別則是邀請旅日職業棒球選手陽岱鋼帶領台灣運動之光許淑淨、周天成、熊梅茜、楊俊翰、李筱瑜首次站上市府跨年舞台，與民眾一起倒數。

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