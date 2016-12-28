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戀情再添新證？余文樂與富二代女蜜遊美國

2016/12/28 13:13

余文樂（左）耶誕節被網友拍到和長髮女子在美國紐約吃耶誕大餐。（翻攝自新浪娛樂微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕港星余文樂身邊緋聞女友源源不絕，最新爆料與台灣皮帶大王千金、女星王棠云密談戀愛，雖然余文樂打死不認，堅稱只是朋友關係，不過2人在美國紐約共度耶誕節，竟被粉絲認出，替這樁戀情再添新證據。

《新浪娛樂》報導，有網友爆料在美國一間傳說求婚率最高的餐廳品嘗聖誕大餐，沒想到竟撞見余文樂，並偷拍到余文樂與一名長髮女子熱聊吃飯，有網友直指該名長髮女子就是王棠云

余文樂與王棠云蜜遊紐約為戀情添新證據，其實連日來都有網友在紐約街頭、商店捕獲余文樂，有網友見到余文樂購物後在櫃台結賬，雖然上前問他是否是余文樂，他卻說：「我在休假不拍照哦！」還禮貌地說了句「Merry Christmas」，不過網友卻沒看到王棠云蹤影。

余文樂戀情一直受到網友關注。（翻攝自新浪娛樂微博）

之前余文樂被追問與王棠云拍拖傳聞，他透過經紀人否認：「真不是女朋友。」詭異的是，王棠云當被問到與余文樂緋聞？她竟丟下一句「順其自然」。昨天當媒體向余文樂經紀公司求證紐約拍拖一事？這次余文樂沒否認，僅以「不回應」留下伏筆。

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