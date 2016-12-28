松本潤不婚搞劈腿 瞞著井上真央勾搭AV女優

井上真央與松本潤因合作日劇《流星花園》結緣，已低調交往11年。（翻攝自網路）〔記者陳立妍／綜合報導〕傑尼斯夯團「嵐」人氣成員松本潤，與井上真央因合作日劇《流星花園》譜出戀情，愛情長跑11年，外界原看好兩人戀情有望在井上真央12月轉換東家後，於明年開花結果，沒想到昨八卦媒體《週刊文春》驚爆松本潤背著井上真央劈腿長達4年，另一媒體《Real Live》今接著爆料，並公開小三身分，一如外界先前猜測的，就是26歲的AV女優葵司！

日媒爆料葵司（上圖）就是松本潤的劈腿對象。（翻攝自網路）根據《週刊文春》報導，松本潤與葵司2012年12月時因參加已故男星中村勘三郎的守夜式結緣，透過友人介紹認識，隔年1月展開拍拖，當時葵司並不知道松本潤與井上真央正在交往，得知後受到非常大的打擊，兩人低調拍拖3年後於去年5月分手，3個月後松本潤主動聯絡葵司，兩人復合，後持續交往至今。報導中更指出，過去1個月內，葵司曾3次造訪松本潤家。

《Real Live》更引用某娛樂記者說法，該記者透露松本潤從年輕時就很喜歡性感型的女演員，但由於現階段他不管和井上真央或是葵司都無法結婚，所有才想兩邊「兼得」；而目前松本潤所屬的經紀公司傑尼斯仍保持緘默，並未就松本潤腳踏兩條船的傳聞做出正式回應。