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莉亞公主驟逝 《星戰8 》成遺作

2016/12/28 10:00

「莉亞公主」嘉莉費雪（左）27日心臟病發過世，當年的《星戰》搭檔紛紛致意。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕過去因演出演出《星際大戰》正傳三部曲電影中的「莉亞公主」而出名的60歲女星嘉莉費雪（Carrie Fisher），在24日驚傳從倫敦搭乘聯合航空班機飛往美國時，突然心臟病發、一度呼吸停止，而今天稍早嘉莉也被證實，已在當地時間27日早上8點55分過世，享年60歲，最近正在後製的《星戰》第8集也確定成為她的遺作。

好萊塢女星嘉莉費雪辭世的消息傳出後，社群媒體上紛紛湧現向她致敬的貼文，尤其在戲裡戲外都與她有過一段情的「韓索羅」哈里遜福特也致意表示：「嘉莉是獨一無二的，才華橫溢、具原創性。有趣，感情上毫不畏懼。她已經勇敢地活過一生…我們都會想念她。」

《星際大戰》系列導演喬治盧卡斯則說：「在《星戰》裡，她是我們偉大且有能力的公主，集勇敢、智慧於一身，這個帶給人們希望的角色比大多數人想像的難演… 我們大家都會想念她。」而過去在《星戰》系列演出「莉亞公主」的雙胞胎哥哥的馬克漢米爾則表示：「無言以對，極度震驚。」

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