「得來不易的幸福」 陳妍希10天沒洗頭也甘願

陳妍希7月帶球嫁中國男星陳曉。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳妍希今年7月和中國男星陳曉結婚，20日順利生下健康男嬰「小星星」，27日在臉書發文，表示自己因坐月子10天沒洗頭，是得來不易的幸福。

陳妍希產後在臉書PO素顏照，氣色看起來相當好，27日她發文透露，生了小孩她跟隨傳統坐月子不洗頭的習俗，她已10天沒洗頭，「以前每天都要洗頭的我，這次是我這輩子撐最久一次沒洗頭」，她搞笑表示「這是得來不易的幸福」，讓網友大笑回應：「體會了不洗頭，才知道不洗頭的好。」也有網友說：「其實是可以洗的，馬上吹乾就好，以前是因為沒有吹風機。」

陳妍希臉書全文。（翻攝自臉書）