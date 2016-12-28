限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

「得來不易的幸福」 陳妍希10天沒洗頭也甘願

2016/12/28 10:35

陳妍希7月帶球嫁中國男星陳曉。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳妍希今年7月和中國男星陳曉結婚，20日順利生下健康男嬰「小星星」，27日在臉書發文，表示自己因坐月子10天沒洗頭，是得來不易的幸福。

陳妍希產後在臉書PO素顏照，氣色看起來相當好，27日她發文透露，生了小孩她跟隨傳統坐月子不洗頭的習俗，她已10天沒洗頭，「以前每天都要洗頭的我，這次是我這輩子撐最久一次沒洗頭」，她搞笑表示「這是得來不易的幸福」，讓網友大笑回應：「體會了不洗頭，才知道不洗頭的好。」也有網友說：「其實是可以洗的，馬上吹乾就好，以前是因為沒有吹風機。」

陳妍希臉書全文。（翻攝自臉書）

相關新聞

推薦新聞
（更新，影音）子瑜登世界百大美女第8 NANA稱霸2年退居第3 （更新，影音）子瑜登世界百大美女第8 NANA稱霸2年退居第3
2016/12/28 06:55
小禎才放閃謝「老公」 李進良被爆疑扶正小模 小禎才放閃謝「老公」 李進良被爆疑扶正小模
2016/12/28 06:14
2016詛咒沒結束 莉亞公主心臟病身亡 享年60歲 2016詛咒沒結束 莉亞公主心臟病身亡 享年60歲
2016/12/28 06:15
尪陪宣傳不住一起 艾莉絲結婚5年亮紅燈 尪陪宣傳不住一起 艾莉絲結婚5年亮紅燈
2016/12/28 09:16
方文琳當10年失婚媽 享受「單身才自由」 方文琳當10年失婚媽 享受「單身才自由」
2016/12/28 07:23
22歲本兮驚傳過世 網爆憂鬱跳樓 22歲本兮驚傳過世 網爆憂鬱跳樓
2016/12/28 07:12
車太鉉憂金裕貞病情加重 抗生素過敏無法吃藥 車太鉉憂金裕貞病情加重 抗生素過敏無法吃藥
2016/12/28 07:26
阿龐樂觀對抗淋巴癌 不吃藥全靠這3招 阿龐樂觀對抗淋巴癌 不吃藥全靠這3招
2016/12/28 07:30
傅達仁生前追思會老淚縱橫 傅達仁生前追思會老淚縱橫
2016/12/28 06:00
追不追回蔡依林？ 彭于晏：不...... 追不追回蔡依林？ 彭于晏：不......
2016/12/28 10:10
侯友宜心疼江蕙 下令警方封口 侯友宜心疼江蕙 下令警方封口
2016/12/28 07:55
「公主」離世前披露3個月不倫戀 男星哀悼... 「公主」離世前披露3個月不倫戀 男星哀悼...
2016/12/28 09:41
陳純甄開球館黏新歡 姊妹戀修成正果 陳純甄開球館黏新歡 姊妹戀修成正果
2016/12/28 08:29
Jolin露點照瘋傳 反同人士說... Jolin露點照瘋傳 反同人士說...
2016/12/28 08:59
曾經交往法拉利姐 許東華：她上空我都不想看 曾經交往法拉利姐 許東華：她上空我都不想看
2016/12/28 12:43
「得來不易的幸福」 陳妍希10天沒洗頭也甘願 「得來不易的幸福」 陳妍希10天沒洗頭也甘願
2016/12/28 10:35
珍藏五月天門票 網友這樣做GG惹 珍藏五月天門票 網友這樣做GG惹
2016/12/28 07:36
張孝全窩藏新女友？賢慧幫洗衣遛狗 張孝全窩藏新女友？賢慧幫洗衣遛狗
2016/12/28 09:01
喬治麥可遺產42億無兒女 他們爽分大樂透 喬治麥可遺產42億無兒女 他們爽分大樂透
2016/12/28 12:39
陳玉勳被問《健忘村》遭抵制 李烈機智解圍 陳玉勳被問《健忘村》遭抵制 李烈機智解圍
2016/12/28 10:26
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.