新惡吻CP真來電 李玉璽帶吳心緹回家過夜吃宵夜

由李玉璽（右）和吳心緹主演的新《惡作劇之吻》，戲裡首度搭檔默契超合拍，如今戲外兩人也傳出假戲真做。（記者陳逸寬攝）



〔娛樂頻道／綜合報導〕由李玉璽和吳心緹主演的《惡作劇之吻Miss In Kiss》，戲裡首度搭檔默契超合拍，詮釋新版植樹和月琴成為新一代「樹琴CP」，戲外也好像擦出愛火，只見吳心緹在20日晚間受邀到李玉璽的住所吃宵夜，且一吃就是13個小時，直到隔天中午才看到女方出門，讓人不禁猜測兩人是不是假戲真做。

《鏡週刊》報導，12月20日晚間九點多，李玉璽及吳心緹結束了三立《完全娛樂》的宣傳通告，兩人就各別叫了一輛車回家，只不過吳心緹回的卻是李玉璽家。據悉，兩人的好感情早在新版《惡作劇之吻》拍攝期間有了苗頭，兩人互動火花全被工作人員都看在眼裡，兩人也從不避諱在公眾場合向彼此示愛。對於被拍到兩人共宿13小時一事，李玉璽的經紀人表示，剛好是李玉璽的媽媽煮了宵夜，所以邀請吳心緹到他家吃，吃完又擔心女孩子晚上一個人很危險，所以讓吳心緹留宿客房，並強調李玉璽目前仍專注在工作上，沒什麼心思談戀愛。吳心緹的經紀人則回應：「不干涉藝人私生活。」