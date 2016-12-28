小禎才放閃謝「老公」 李進良被爆扶正小模

小禎和整型名醫老公李進良婚姻關係受矚目。（資料照，記者鍾智凱攝）

〔即時新聞／綜合報導〕「小禎」胡盈禎和整型名醫老公李進良婚姻陷入緊繃，2人分居多時，日前她突然曬出自拍照，還公開發文「謝謝老公」，婚姻似乎回溫。不過，週刊今爆料，和李進良之前多次同進同出被拍到的小模田欣，已公然出入阿良診所，還熱情接待阿良父母，儼然老闆娘地位。

《壹週刊》報導，田欣日前多次被拍到和李進良出雙入對，直接進出李家大門和阿良的診所，並接待阿良父母，上月兩人還一起出國。至於小禎身邊卻少了一家之主，假日和女兒與阿良吃飯，過幾天獨自帶女兒看病，看起來格外落寞。

報導提到，小禎和阿良2007年結婚，但2003年交往開始阿良就不斷爆出誹聞，2010年被拍到和田欣互動親密，還一同赴韓國，一度傳出親密時阿良按到手機撥給小禎「實況轉播」，和診所護士也有很多互動，小禎當時氣到離家。

對於又被拍到和田欣互動熱絡，李進良說，因爸爸腰傷需要照顧，田欣是同事，進出他家幫忙很正常。小禎則透過經紀人回應，不清楚阿良現在的感情狀況，2人只有過年過節見面。