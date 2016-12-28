22歲本兮驚傳過世 網爆憂鬱跳樓

歌手本兮日前過世，她的工作室透過官方微博貼訃文。（翻攝自微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女歌手本兮驚傳在平安夜過世，她的工作室透過官方微博「本兮的奇妙屋」貼訃文，表示本兮於24日因故離世，得年22歲，由於消息來得突然，歌迷對她的死因爆出諸多揣測，包括本兮憂鬱症跳樓、發燒上工過勞不治、錄音室漏電等版本，使得她的經紀公司不得不發文闢謠。

本名馬曉晨的本兮年僅22歲，她與天后王菲的女兒竇靖童同期出道，外型清新以及音樂才華洋溢，在微博擁有近百萬粉絲追蹤，她4天前才在微博開直播，近來更推出新作品，昨天就傳出過世消息，歌迷大多難以接受。

歌手本兮因故過世，得年22歲。（翻攝自微博）對於本兮死因的傳言不斷，她的工作室透過微博否認謠言，「我們也可以充分理解大家對於痛失這樣一位音樂精靈的悲傷情緒，因為愛她，尊重她和她的家屬，所以選擇以家屬的意願來處理本兮去世的相關事宜。」

本兮的經紀公司尊重家屬，決定不公開死因，針對未經證實的謠言，請大眾勿散播，將保留法律追訴權。

歌手本兮因故過世，工作室二度發聲明。（翻攝自微博）

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