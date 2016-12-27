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受邀任西班牙藝術節評審 吳天章台客美學發聲

2016/12/27 23:22

吳天章「馬德里現代數位科技影音藝術節」行前記者會（記者王文麟攝）

〔記者楊明怡／台北報導〕去年於威尼斯雙年展「台灣館」成功舉辦個展的吳天章，近年在國際間十分活躍，剛從印度柯欽雙年展（Kochi-Muziris Biennale）返國的他，馬上又要出發往西班牙，擔任第8屆「馬德里現代數位科技影音藝術節」（MADATAC）評審，並在當地展出9件錄像裝置藝術作品。

有「台客藝術家」之稱的吳天章說，他18歲開始被笑「台客」，後來就變成台客藝術家，「我是基隆人，當時有一句俗話，雲林出流氓，基隆出台客。」

吳天章說，他創作的養分來自故鄉，基隆的情色文化、常見的贗品、港邊離別的畫面和聽不完的鬼故事，至今仍影響他，形成他既華麗又憂傷、以娛樂訴說悲情的獨特風格。

吳天章「馬德里現代數位科技影音藝術節」行前記者會（記者王文麟攝）

事實上，吳天章的「台」，跟他心向台灣一以貫之有關，除了從國族歷史、生命記憶中汲取靈感的作品，每次出國參展，他總不吝分享對藝術外交的看法：「印度民眾對台灣還很陌生，過去台灣看重歐美市場，政府既然要推新南向政策，就該更重視南亞和東南亞。」

在台灣與聖多美普林西比斷交後再次出國展出，也讓吳天章感嘆，台灣的外交困境，就像此次展出的作品〈再見春秋閣〉：該複合媒材創作中，有一個踩著輕快步伐的中華民國海軍，看似不斷前行，卻始終在輸送帶上原地踏步。

吳天章「馬德里現代數位科技影音藝術節」行前記者會（記者王文麟攝）

將在藝術節期間發表專題演講並接受當地媒體採訪，吳天章問：「究竟該不該趁著展覽的機會，對國際提及台灣的外交處境？」他回憶1997年第一次參加威尼斯雙年展「台灣館」的經驗，當時「台灣館」還是國家館（National Pavilions），留學生送國旗來，大家在展館升旗，結果2003年，在中國施壓下，「台灣館」便從國家館之列移除，成為平行展（Collateral Events）。

在場的文化部官員和媒體面面相覷，沒人能給出標準答案。堅持身為台灣藝術家，要創作具台灣風格作品的吳天章，在展覽論述裡自己回答：希望在展覽期間，能讓西班牙人和來自全球的觀眾，對於遙遠的亞洲台灣的人文和歷史，有更多認識和想像。

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