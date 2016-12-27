蔦屋書店來台 開幕時間地點敲定了！

蔦屋書店台北一號店，將於2017年1月24日正式開幕，落腳統一時代百貨5樓，店名為「TSUTAYA BOOKSTORE信義店」。 （得利影視提供）

〔記者凃盈如／台北報導〕中環集團旗下子公司得利影視宣布，與在日本經營1424家TSUTAYA店舖的株式會社TSUTAYA攜手開設TSUTAYA BOOKSTORE（蔦屋書店）台北一號店，將於2017年1月24日正式於台北統一時代百貨5樓開幕，店名為「TSUTAYA BOOKSTORE信義店」。

株式會社TSUTAYA隸屬於專門企劃Lifestyle提案的Culture Convenience Club株式會社（簡稱CCC集團），CCC是被選為「世界最美20間書店」的「代官山 蔦屋書店」的經營者。TSUTAYA BOOKSTORE將以與蔦屋書店相同的BOOK & CAFÉ模式呈現，是一個更走輕鬆休閒的書店品牌，未來將販售暢銷的中文書籍、精選的藍光及DVD，並從日本引進日文雜誌、日文書籍、外文書、豐富生活的雜貨文具，以及日本蔦屋書店才有的自有品牌商品。

書店結合了來自日本涉谷的咖啡餐廳 「WIRED TOKYO」聯手打造一個BOOK & CAFÉ Style的新型態BOOK & CAFÉ。提供閱讀、用餐、工作、聚餐的空間，且跨足實體書店領域並融合咖啡店的空間，讓消費者可以自由地閱讀尚未購入的書籍，並在舒適座位上，享受WIRED TOKYO 的咖啡、飲品及餐點，明年1月23日舉辦開幕慶祝活動其中之一的「遇見‧生活」座談會暨搶先內覽會。