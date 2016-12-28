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車太鉉憂金裕貞病情加重 抗生素過敏無法吃藥

2016/12/28 07:26

金裕貞21日才因重感冒住院，昨再度驚傳因壓力性休克緊急送醫。（翻攝自news1）〔記者陳立妍／綜合報導〕17歲的南韓「國民妹妹」金裕貞昨驚傳因壓力性休克緊急入院，讓喜愛她的粉絲十分心疼，她日前因參加新片《因為愛》映後見面會站三七步，當眾放空摳手、玩指甲挨轟「態度不佳」，接連在1周內2度掛病號住院，和她共演《因為愛》的前輩車太鉉，昨錄製V APP直播節目時談及金裕貞的健康狀況，表示她因對抗生素過敏無法吃藥，擔憂她重感冒加劇，言語間透露滿滿不捨。

車太鉉昨在節目上透露金裕貞因為對抗生素過敏無法吃感冒藥，擔憂她重感冒加劇。（翻攝自Naver）車太鉉表示，金裕貞從前天參加活動時身體便不舒服，讓已為人父的他看到她，就像看到自己的孩子生病般難過，希望大家能替金裕貞加油打氣。他除了在節目上公開表示對金裕貞健康亮紅燈非常擔心，前天他接受韓媒採訪時更首度對金裕貞先前引發的態度爭議解圍，「好像只是用那樣的姿勢休息了一下，不管怎麼看我的姿勢都好像更不好看，很擔心孩子因此受傷」，也有粉絲猜測金裕貞是因手指脫皮才「分心」，並上傳她當天90度向觀眾鞠躬的照片替她緩頰。

大部分網友在金裕貞公開道歉後也認同她勇於認錯的舉動，盼她從中記取經驗，並心疼她這段時日馬不停蹄拍戲、宣傳電影，紛紛留言祝福她早日康復。

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