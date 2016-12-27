松本潤驚爆劈腿4年 背11年女友井上真央偷吃

松本潤（左）、井上真央戀情長跑11年，幾乎年年傳婚訊。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕傑尼斯天團「嵐」成員松本潤與女星井上真央戀情長跑11年，幾乎年年傳婚訊，之前更數度傳出接送情，外界多看好2人有望在明年1月、井上真央30歲前結婚。然而，今卻爆出，松本潤疑似腳踏兩踏船，多次在公寓與一名20多歲女子密會，引起網友熱烈討論。

松本潤面對《週刊文春》詢問，表示不認識照片中的女子。（翻攝自週刊文春）

據《週刊文春》報導，松本潤4年前與一名20多歲女子，在已故男星中村勘三郎的守夜式上相遇，2人自那次之後結為好友，曾經短暫交往後分手，先前松本潤又主動聯絡，2人背著井上真央復合，偷偷交往。報導中指出，過去1個月內，該名女子曾3次現身松本潤公寓。

不少網友憑著《週刊文春》文字，猜測松本潤新歡很有可能是AV女優葵司。（翻攝自網路）

該刊記者24日曾向松本潤求證，松本潤否認認識該名女子，並請記者直接與經紀公司傑尼斯聯絡，而傑尼斯至今仍未對外發表回應。《週刊文春》雖賣關子，表示明天（28日）才要在周刊中公布該名女子身分，但已經有部分網友當起柯南，憑著《週刊文春》的出版預告內容，猜測小三很有可能是26歲AV女優葵司。