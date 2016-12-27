大馬歌手發片遭阻又被冷凍 後天寄存證信給經紀人踹共

丘沁偉經紀合約糾紛。（記者胡舜翔攝）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕大馬歌手丘沁偉今舉辦記者會，指控經紀人葉樹賢自2年前就搞消失，甚至不幫他安排工作，形同冷凍，原本他自力救濟，要趕在年底前推出新專輯《二號病房》，卻在上周接到代理發行的「禾廣」通知，葉樹賢不准他們在實體通路發行，讓丘沁偉決定在後天寄出存證信函，希望葉樹賢「踹共」，一起商討後續合作事宜。

丘沁偉表示，他在2013年和葉樹賢簽了7年約，2014年推出首張個人專輯，但在台灣幾乎沒有任何宣傳，他後來自費回馬來西亞宣傳，返台後就和葉樹賢失聯，對方也沒幫他安排工作，在沒有收入的情況下，他只好回頭做平面設計，一個月月收僅1萬5千元，光房租就花掉7千，還要靠室友幫忙才能度過那段日子。去年7月丘沁偉爆出割腕自殺事件，葉樹賢才終於出現，但卻撂話：「不想做你這樣的藝人。」讓他相當難過。

丘沁偉在今年靠著群眾募資35萬元及自費，終於產出第2張專輯，原本預計10月推出，卻在實體發行時再度受阻，目前只有數位通路上架，也讓他對於贊助人相當抱歉，他用盡各種方法聯繫葉樹賢，甚至在臉書發文都沒有回應，才決定出此下策。