李炳憲孫藝珍二度封帝后 《哭聲》、《萬惡》橫掃大鐘獎

本屆大鐘獎影帝后寶座由李炳憲（左）、孫藝珍獲得。（翻攝自OSEN）



〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓「第53屆大鐘獎」今晚在首爾世宗大學舉行，由於多數影人以「另有行程」為由缺席頒獎典禮，導致重要獎項幾乎都由代理人領獎，現場氣氛冷颼颼。入圍15項的《哭聲》今晚斬獲5獎，與同樣奪下5獎的《萬惡新世界》並列本屆大鐘獎最大贏家。

李炳憲以《萬》片稱帝，加上今年百想藝術大獎、青龍獎影帝寶座，成功達成「大滿貫」，影后則由演出《德惠翁主》的孫藝珍拿下，和李炳憲同為2度敲鐘，最大獎最佳影片則由《萬惡新世界》獲得。

此外，韓國電影演員協會會長巨龍上台頒獎時，提及大部分入圍者缺席典禮的狀況也直呼心痛，甚至撂話「為了往後更加乾淨、透明的獎項，我們電影人也要反省」，甚至挑明因為近期南韓文化界士氣低落，無法「攻略」中國讓他非常心痛，慷慨激昂的言詞反倒令一旁的人捏了一旁冷汗。

韓國電影演員協會會長巨龍上台頒獎時，對於大部分入圍者缺席典禮的狀況直呼非常心痛。（翻攝自Naver）

【第53屆大鐘獎主要得獎名單】

最佳影片獎：《萬惡新世界》

最佳導演獎：禹旻鎬 《萬惡新世界》

最佳新導演獎：趙廷來《鬼鄉》

最佳男主角獎：李炳憲《萬惡新世界》

最佳女主角獎：孫藝珍《德惠翁主》

最佳男配角獎：嚴泰谷《密探》

最佳女配角獎：羅美蘭《德惠翁主》

最佳男新人獎：鄭家藍 《第4名》

最佳女新人獎：金煥熙《哭聲》

最佳企劃獎：《萬惡新世界》

最佳劇本獎：《萬惡新世界》

最佳燈光獎：《哭聲》

最佳攝影獎：《哭聲》

最佳音樂獎：《德惠翁主》

最佳剪輯獎：《哭聲》

最佳服裝獎：《德惠翁主》

最佳美術獎：《密探》

最佳錄音獎：《哭聲》

功勞獎：尹三六

人氣獎：李凡秀《代號：鐵鉻行動》

新星獎：金熙鎮《代號：鐵鉻行動》、崔莉《哭聲》