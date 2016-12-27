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泰勒絲緋聞男友 竟成了這部神劇男主角！

2016/12/27 19:44

溫子仁挑戰重拍經典神劇《馬蓋先》。（AXN提供）

〔記者賀靜賢／台北報導〕年度最受矚目影集《馬蓋先》即將於今晚間9點於AXN全台首播，溫子仁挑戰經典重拍，為本次神劇回歸的一大亮點。

溫子仁自2015年《玩命關頭7》創下全球約台幣450億元的驚人票房後，一夕躍升為好萊塢炙手可熱的金牌導演，馬蓋先題材的魅力，更促使他首度跨足電視圈。溫子仁從小就是馬蓋先的死忠戲迷，因為相較於傳統英雄的武力打鬥，馬蓋先善用生活道具解決難題，足智多謀的「蓋式主義」，就是他最欣賞的英雄元素！

盧卡斯提爾在《X戰警：第一戰》中嶄露頭角。（歐新社）

演出馬蓋先的好萊塢新星盧卡斯提爾，以《X戰警：天啟》打開知名度，12歲那年即以童星身分出道，出演各類電影與電視劇，鄰家男孩的形象深植人心，還因出演泰勒絲《天生一對》MV，與小天后泰勒絲爆出緋聞而轟動一時。

盧卡斯提爾在《怪獸卡車》（MONSTER TRUCKS） 也獨挑大樑，26歲星運即氣勢如虹的他，透露飾演馬蓋先是非常棒的經驗，他說：「馬蓋先就如同是美國版的詹姆士龐德。」

新劇加入許多緊張刺激的動作電影元素，其中吊掛在飛機外的畫面，拍攝過程充滿挑戰，更是讓新一代的蓋式英雄盧卡斯提爾吃盡苦頭。

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