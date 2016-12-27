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《藍海》時尚大戰開打 李敏鎬全智賢狂尬名牌

2016/12/27 18:45

全智賢在新一集的《藍色海洋的傳說》穿上FENDI 最新情人節「HEART FULL」系列連身褲造型出場。（擷取自SBS）

〔記者馮亦寧／台北報導〕南韓熱劇《藍色海洋的傳說》不只讓婆婆媽媽瘋狂，裡頭也一堆國際一線精品品牌服飾對尬，在第二集裡女主角全智賢就穿著路易威登登場，襯衣、短裙、短靴都是2016秋冬系列。不止女生愛漂亮，李敏鎬也在第10集穿上Emporio Armani 2016秋冬季絲絨灰色西裝外套互尬，只見他霸氣十足的和「歐膩」（姊姊）對戲，奢華、時尚度全都有水準。

全智賢穿的是FENDI 最新情人節「HEART FULL」連身褲。（擷取自SBS）

然而這場精品大戰還沒落幕，在最新一集當中，全智賢在一場浪漫又溫馨的情節裡，換上Fendi最新情人節「Heart Full」系列連身褲出場，絲質連身褲印有心型圖案，看來是很有心要將李敏鎬一軍，這下李敏鎬要怎麼反擊？且繼續看下去。

李敏鎬時尚不輸人，以EMPORIO ARMANI西裝外套應戰。（EMPORIO ARMANI提供）韓劇《藍色海洋的傳說》活脫脫就是一部時尚大戰。（擷取自SBS）

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