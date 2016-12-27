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薛仕凌超不挑 美女夾攻還想染指北原山貓

2016/12/27 18:37

《志明與春嬌》記者會，左起演員北原山貓吳廷宏、方語昕、MC40薛仕凌、吳子霏、赫容。（CHOCO TV提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕CHOCO TV今天辦《志明與春嬌》記者會，為明天晚上六點首播造勢，演員MC40薛仕凌、「萌寵甜心」方語昕、吳子霏、「北原山貓」吳廷宏紛紛出席站台，記者會上演員們紛紛大爆料說，薛仕凌在戲裡面左擁方語昕右抱吳子霏根本爽翻天，就連北原山貓也不放過，胃口超好。

《志明與春嬌》記者會現場照，左起主持人「Gino脖子」、演員北原山貓吳廷宏、方語昕、MC40薛仕凌、吳子霏、赫容。（CHOCO TV提供）

方語昕為了演好戲裡的角色，特別到公園去當「怪姊姊」，一天到晚抓著別人的寵物狗，希望能進一步詮釋狗兒的神情，方語昕魔掌還伸向經紀人的寵物狗，忙了老半天，演出的時候她先表演給導演看，只見她又吐舌頭又哈氣，導演冷冷吐槽說：「舌頭伸回去！狗演狗的，妳演妳的，不要搶戲。」

在戲裡飾演寵物狗物理治療師的吳子霏，私底下的寵物令人咋舌，原來她養了一隻可以長到120公斤重、90公分長的蘇卡達象龜，雖然「長大」要30年，現場還是覺得超誇張。

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