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李國毅一年軋3部戲！ 全靠「這齣」翻漲人氣

2016/12/27 18:57

李國毅自從演出《我的自由年代》後人氣爆漲。（翻攝自李國毅Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人李國毅擁有帥氣外型，2013年演出電視劇《我的自由年代》後，成為超人氣偶像，戲約不斷的他，今天與當年同劇演員同框，勾起不少粉絲回憶。

《我的自由年代》演員同框，勾起粉絲不少回憶。（翻攝自李國毅Instagram）

李國毅在Instagram上分享一張和《我的自由年代》演員的大合照，包括任容萱、翁滋蔓、林舒語、孫其君、黃甄妮和姚淳耀都在其中，每個人臉上皆掛著燦爛的微笑，讓不少粉絲看了都懷念起過去追劇的時光，紛紛留言「能看到你們聚在一起真是難得耶！」、「最愛自由！」、「永遠的川恩、三劍客、鋼鐵男～無可取代！」、「好懷念啊」。

事實上，出道10年的李國毅，在演出《我的自由年代後》人氣水漲高，接下來又演出22K夢想高飛》、料理高校生》、我和我的十七歲》，以及現在正在播出的如朕親臨》等劇，忙於拍戲的他，抽出時間和老朋友相聚，著實難得。

李國毅主演的《如朕親臨》正在播出中。（翻攝自《如朕親臨》臉書粉絲團）

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