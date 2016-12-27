（影音）五月天「復刻」歌迷見面會影片曝光！7年前話成真了

五月天近日舉辦復刻演唱會，重現當年演唱會場景。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔即時新聞／綜合報導〕樂團五月天年底在小巨蛋舉辦9場「復刻」演唱會，讓歌迷重回當年演唱會的感動時光，而五月天分別於9年前、7年前在自由時報舉辦歌迷見面會的經典畫面，本報也透過影音獨家「復刻」，重現當年五月天與歌迷間的回憶！

五月天9年前在自由時報舉辦粉絲見面會。（圖擷取自自由時報影音）

五月天7年前在自由時報舉辦MV首映會，圖為石頭唱歌。（圖擷取自自由時報影音）

五月天分別於9年前、7年前在本報自由廣場國際演藝廳舉行「粉絲見面會」、「如煙MV首映歌迷記者會」。本報特別獨家剪輯精彩畫面，讓粉絲回味，在9年前的粉絲見面會上，五月天也唱了許多經典歌曲，如《離開地球表面》、《我又初戀了》等。

「如煙MV首映歌迷記者會」中，五月天在現場不但挑戰「演技大考驗」，喝下檸檬汁和苦茶相互PK誰最會「裝」，還有謎語時間，其中石頭、怪獸、阿信模仿伍佰跳舞的樣子，更讓歌迷HIGH到翻。

由於五月天近日正如火如荼舉辦「復刻」演唱會，阿信在7年前說的話，似乎也成功印證他們的音樂是可以超越流行的，他表示，有時候流行這兩個字，好像會比音樂這兩個字重要很多，「五月天還是寧願相信，所謂真正的音樂，是可以超越流行的，10年後、20年後大家還是會聽這些歌」。