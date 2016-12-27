黃志瑋搶洪小鈴被罵渣男 讓孫沁岳更有GUTS

黃志瑋（中）在《獨家保鑣》飾演洪小鈴（左）前男友。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕三立8點華劇《獨家保鑣》最近添新角色，飾演洪小鈴前男友的黃志瑋，是第一集中在婚禮中逃婚的落跑新郎，由於他一出場便讓孫沁岳備受威脅，讓許多支持洪小鈴與孫沁岳這對「地瓜CP」網友們，忍不住大罵黃志瑋簡直就是「渣男」，知道網友反應後，黃志瑋笑說：「這麼入戲呀！」但也有一派粉絲認為他的出現，反而助攻了洪小鈴這一對，因為孫沁岳變得更有GUTS了。

黃志瑋（中）在《獨家保鑣》飾演洪小鈴（左）前男友。（三立提供）

洪小鈴與黃志瑋曾在中國一起演過電影，這次再合作，有一定的默契跟反應，她表示，黃志瑋本人和劇中「建業」這角色落差很大，本人很有想法、專業度也夠，她說：「應該是說有內涵啦！可以給人有安全感。」劇中曾是落跑新郎的前男友又再度出現，如果是現實生活會如何處理？洪小鈴說：「一定會想辦法躲他，因為生活中有了陰影，打死不會連絡，也不可能和善待他。」並開玩笑說：「我會殺了他！」

黃志瑋（右）曾有挽回女友的經驗，直呼過程痛苦。（三立提供）

兩年未在台灣演出的黃志瑋，消失這段期間都在中國拍網劇和電影，另外還上表演課、演出舞台劇，此外也在自己投資的事業上班。對於劇中逃婚後又吃回頭草，黃志瑋笑說，自己也曾經有挽回女友的經驗，但絕不是吃回頭草，「以前和女友分手，剛分開時心中感覺還是很在乎她，於是就想挽回這段感情，但結果不甚如意，但挽回過程卻是痛苦的。」而他也從未有和另一男人同時追一女的經驗，大器笑說：「如果選擇不是我，我一定會真心祝福她的。」

黃志瑋（左）在《獨家保鑣》飾演逃婚後又想吃回頭草的渣男。（三立提供）