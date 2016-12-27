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孫儷私傳婚姻之道 何潤東新年拚事業又拚生子

2016/12/27 16:59

何潤東（左）14年後再度與孫儷合作電視劇《那年花開月正圓》。（達騰娛樂提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕何潤東最近趕拍近代女性勵志新傳奇《那年花開月正圓》，今天劇照首度曝光，14年後再次與孫儷合作，兩人將上演一段暖心故事，默契老友劇中再相逢，會擦出怎樣的火花令人期待。

何潤東（右）14年後再度與孫儷（左）及導演丁黑（中）合作電視劇《那年花開月正圓》。（達騰娛樂提供）

何潤東表示，和孫儷因戲劇《玉觀音》相識，之後一直保持非常好的聯繫，後來又合作《一米陽光》，彼此更成為非常要好的朋友，2016年何潤東大婚，孫儷更是親赴台北為好友送祝福，因此會接下這部戲的主要原因，除了被劇本打動外，也是希望「再續前緣」，將默契與友誼延續下去。

何潤東最近趕拍電視劇《那年花開月正圓》。（達騰娛樂提供）

在拍戲空檔，孫儷也會跟今年剛成為人夫的何潤東分享未來如何養小孩及帶小孩，或是跟公婆相處之道，讓他受益良多。2017年即將到來，談到新年新希望，何潤東說：「新的一年我希望有很多新的開始，可以得到很多好的回饋，譬如要製作兩部戲，又有副業SPA店，也希望生個小孩，這些都是新的旅程，期望都有好的開始。」

何潤東最近趕拍電視劇《那年花開月正圓》。（達騰娛樂提供）

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