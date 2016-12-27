（影音）盛竹如代言App廣告 網友：影片前5秒很重要

資深主播盛竹如替豐田汽車（TOYOTA）拍攝手機App廣告。（資料照，記者王文麟攝）

〔即時新聞／綜合報導〕資深主播盛竹如替豐田汽車（TOYOTA）拍攝手機App廣告，26日上傳到YouTube與網友分享，而盛竹如一開始就以「YouTube前5秒很重要」出場，整支短短2分半的影片，令不少網友大呼有梗，並認同道：「前5秒真的很重要。」

資深主播盛竹如替豐田汽車（TOYOTA）拍攝手機App廣告，一開始以「YouTube前5秒很重要」開場白現身。（圖擷取自影片）

盛竹如竟在廣告中不計形象大秀美腿，令網友大讚「能屈能伸」。（圖擷取自影片）

影片前5秒以一名身材姣好的女子洗車開場，吸引不少網友的目光，鏡頭一轉，盛竹如則以「YouTube前5秒很重要」作為開場白現身，接著並開始介紹所代言的手機App。不過影片到了2分0秒時，盛竹如竟大秀美腿，不計形象演出，令網友大呼：「推盛主播能屈能伸！」

一向有著冷靜、專業形象的盛竹如，在許多廣告、節目中形成高反差的形象，形塑不少趣味性，也令不少網友表示「竹如你...」、「底線越來越低了」、「被騙怒噓」、「很有梗」、「這不能只有我看到」、「前5秒真的很重要」。

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