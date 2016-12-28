（贈票）《夜行人生》血債血還 小班李奧聯手出擊

《自由娛樂頻道》要送出《夜行人生》台北、桃園場電影試映券給大家。（翻攝自網路）

〔記者陳昱均／台北報導〕由奧斯卡新影帝李奧納多狄卡皮歐監製、金獎導演班艾佛列克自導自演的新片《夜行人生》，劇情描述在犯罪猖獗、黑白難分的1920年代，波士頓警局警監的兒子喬考夫林，被金錢與權力誘惑，拋開父親從小給的耳提面命、成為一名不法之徒，他除了偷走一位黑幫老大的金錢還奪走他最愛的情婦，此舉引來黑幫老大的猛烈追殺與報復，喬考夫林於是被迫逃離波士頓，輾轉逃到佛羅里達州，他踏上一段充滿野心、愛情與背叛之旅，找尋復仇與東山再起的機會，一場腥風血雨正在悄悄醞釀…。

《夜行人生》是班艾佛列克最新的自導自演之作。（翻攝自inbusiness.ae）

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《夜行人生》電影預告片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉