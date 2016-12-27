蝦咪！麥克法斯賓達可能不再演「萬磁王」了？
2016/12/27 15:47
麥克法斯賓達吐露自己不確定會不會再繼續接演《X戰警》的「萬磁王」一角。（翻攝自ComicBookMovie）
〔記者陳昱均／綜合報導〕德裔好萊塢男星麥克法斯賓達過去在3部《X戰警》電影裡，因演出「萬磁王」一角受到全球影迷喜愛，然而他最近在宣傳新片《刺客教條》時，就坦承自己也不確定是否還會回歸新的《X戰警》電影，也就是有可能不會再演出「萬磁王」，震驚眾人。
麥克法斯賓達自2011年起，就接棒演出年輕版「萬磁王」的角色。（翻攝自It's All The Rage）
由於先前曾傳出片商福斯有意踢掉《X戰警：天啟》導演布萊恩辛格，找來該系列作的製作人賽門金柏格來拍攝《X戰警》的重啟新電影，然而包含麥克法斯賓達、詹姆斯麥艾維、尼可拉斯霍特、珍妮佛勞倫斯等人的3部片約都已到齊，因此讓外界相當好奇這些原班人馬之後是否還會繼續參演。麥克法斯賓達日前在接受《Empire Film》的Podcast訪問時，對於之後是否還會繼續參演新的《X戰警》電影，他就回答：「我可以老實說，我真的不知道，我完全還沒能做出任何相關決定，因為我真的壓根不知道接下來續集電影要怎麼演」，看來就只能等時間來證明一切了。
麥可法斯賓達吐露自己仍不知道接下來的最新《X戰警》系列電影要怎麼演，所以也還無法做出任何相關決定。（翻攝自Geeks of Doom）
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