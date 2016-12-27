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SF9確定來台登《紅白》！期待會粉絲逛夜市

2016/12/27 15:00

韓團SF9將受邀來台參加《2017超級巨星紅白藝能大賞》。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕台視除夕特別節目《2017超級巨星紅白藝能大賞》今年力邀南韓FNC娛樂旗下首支實力唱跳男團「SF9」來台，9個大男孩將帶來招牌歌曲勁歌熱舞、展現活力十足青春魅力，成員永斌、仁誠、在允、達淵、路雲、朱豪、太陽、輝映及澯熙難掩心中喜悅表示：「很感謝大家的愛戴，因為沒去過台灣，很期待見到台灣的粉絲，想快點看到大家。」

韓團SF9將受邀來台參加《2017超級巨星紅白藝能大賞》。（台視提供）

首次登台的SF9早已做好功課，對台灣的美食小吃如數家珍：「如果有時間的話想去夜市，嚐一嚐台式古早味蛋糕、還有小籠包和奶茶。」他們表示，除了期待見到主持人哈林與張小燕外，還特別想見一位台灣歌手，隊長永斌就解釋：「因為有粉絲說我和台灣藝人吳克群長得很像，特別想來個相見歡。」

韓團SF9將受邀來台參加《2017超級巨星紅白藝能大賞》，隊長永斌因被說長得像吳克群，想與他本人相見歡。（台視提供）

首次來台灣登上小巨蛋演出，SF9還透露︰「除了會帶給大家出道曲《Fanfare》和《K.O.》，也另外準備了別的表演，希望大家多多期待！這是我們第一次在台灣粉絲面前表演，所以有點緊張和激動。」

即將來台陪伴台灣觀眾歡度新年，團員們分享新年期許與新希望：「作為FNC的『忙內』（韓文指老么）組合，想向大家展示我們介於清純少年和強悍男人形象之間的魅力，將我們日益成長的樣子展現給各位粉絲，在新的一年獻上新的面貌，為大家帶來帥氣的音樂和表演，我們會用盡全力練習的！」

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