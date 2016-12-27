（影音）SF9年初撲台挺《紅白》！主唱撞臉吳克群期待相見歡

「SF9」將於明年1月6日抵台，參加隔日除夕特別節目《2017超級巨星紅白藝能大賞》錄影。（台視提供）

〔記者陳立妍／台北報導〕出道僅2個多月的南韓新男團「SF9」，宣布將於明年1月6日抵台，參加1月7日除夕特別節目《2017超級巨星紅白藝能大賞》錄影，與寶島粉絲初次見面！隊長永斌更透露聽聞自己和吳克群跨海撞臉，喊話希望能有機會和他面對面，笑說：「因為有粉絲說我和台灣藝人吳克群長得很像，特別想來個相見歡。」

永斌跨海撞臉吳克群，喊話希望能有機會和吳可克群本尊相見歡。（台視提供）

9位大男孩對於即將來台難掩興奮，「很感謝大家的愛戴，因為沒去過台灣，很期待見到台灣的粉絲，想快點看到大家」，並透露第一次在台灣粉絲面前表演，讓他們既緊張又激動。而首次登台的他們也早已做好功課，對台灣的美食小吃如數家珍，表示：「如果有時間的話想去夜市，嚐一嚐台式古早味蛋糕、還有小籠包和奶茶。」而「SF9」也預告此次來台演出，除了出道曲《Fanfare》和《K.O.》的演出，更特地為台灣歌迷準備了其他的表演，撩話請粉絲多多期待。

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