限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

冬天正合適！喬治小王子曝光率最高的單品是…

2016/12/27 14:37

英國皇室一家日前前往教堂參加聖誕彌撒，喬治小王子和夏綠蒂小公主的萌樣再次成為焦點。（翻攝自網路）

〔記者邱巧貞／台北報導〕英國皇室的喬治小王子和夏綠蒂小公主堪稱當今兒童界的穿搭指標，每每亮相都是全球矚目的焦點，全身行頭也成為全球媽媽們裝扮小孩的最佳範本。

向來親民又有品味的凱特王妃，為子女選擇的服飾也走親民平價路線，日前全家前往教堂參加聖誕彌撒，喬治小王子及夏綠蒂公主照例穿著來自巴賽隆納的CND童襪，無論是喬治的及膝襪還是夏綠蒂的褲襪，都成為打造皇室look的穿搭聖品，正適合冬天。

夏綠蒂小公主穿的Condor經典褲襪（多色）售價1180元。（Besbon貝邦提供）

來自巴賽隆納的童裝品牌CND，源自創立於1898年的知名針織品牌Condor，CND針織品從設計、製作胚樣再到染色、包裝，都是在位於巴賽隆納的工廠內完成。

襪子之所以成為CND的明星商品，就是因為耐穿加上多種色彩選擇，是搭配服飾畫龍點睛的最佳配件。CND針對不同功能性，同一雙襪子裡會使用不同成分的萊卡彈性纖維，來增加重點部位，如腳趾、腳跟的彈性，讓舒適度加分。像是最常拉扯的束口，就是CND針織襪使用萊卡纖維最多的地方；以及孩子跑步時最常摩擦到的腳跟部份，也做了加高設計，讓腳踝及腳跟就算包覆在襪子裡也能保持靈活。

喬治小王子從一出生就是及膝襪的愛用者，而夏綠蒂公主誕生後，也一起加入，無論穿什麼衣服，總不會忘記加上CND的長襪或褲襪，堪稱英國皇室小王子及小公主曝光率最高的單品。

喬治王子腳上穿著皇家風格必備的Condor及膝長襪（多色）售價550元。（Besbon貝邦提供）

相關新聞

推薦新聞
1周內兩度送醫！ 過勞負評雙高壓擊垮金裕貞 1周內兩度送醫！ 過勞負評雙高壓擊垮金裕貞
2016/12/27 15:50
秋小愛5歲就戴眼鏡 網友心疼急關心 秋小愛5歲就戴眼鏡 網友心疼急關心
2016/12/27 15:22
SF9確定來台登《紅白》！期待會粉絲逛夜市 SF9確定來台登《紅白》！期待會粉絲逛夜市
2016/12/27 15:00
大方認整型還被酸 周揚青直率回嗆酸民「你真的錯了」 大方認整型還被酸 周揚青直率回嗆酸民「你真的錯了」
2016/12/27 14:39
《RM》心電感應挑戰奇蹟全對！6人相擁惹哭粉絲 《RM》心電感應挑戰奇蹟全對！6人相擁惹哭粉絲
2016/12/27 13:22
中居淚崩向SMAP說再見 特別舞步的涵義讓粉絲大哭 中居淚崩向SMAP說再見 特別舞步的涵義讓粉絲大哭
2016/12/27 13:16
車太鉉94狂！這堆男神都為了他乖乖坐一排 車太鉉94狂！這堆男神都為了他乖乖坐一排
2016/12/27 12:57
曾傳男男戀緋聞 孔侑與姜東元其實有XX關係！ 曾傳男男戀緋聞 孔侑與姜東元其實有XX關係！
2016/12/27 12:33
驚！中國正妹歌手聖誕夜突過世 死因引發質疑 驚！中國正妹歌手聖誕夜突過世 死因引發質疑
2016/12/27 12:11
密會緋聞男友宋承憲 神仙姊姊好事近？ 密會緋聞男友宋承憲 神仙姊姊好事近？
2016/12/27 12:07
喬治麥可生前低調隱居 無法接受臃腫模樣被看見 喬治麥可生前低調隱居 無法接受臃腫模樣被看見
2016/12/27 11:10
暖心！喬治麥可生前默默行善 助童不求回報 暖心！喬治麥可生前默默行善 助童不求回報
2016/12/27 10:35
貝克漢曬女兒戲水照 甜喊「我的小美人魚」 貝克漢曬女兒戲水照 甜喊「我的小美人魚」
2016/12/27 10:30
范冰冰李晨甜蜜超市約會 花費全由男友埋單 范冰冰李晨甜蜜超市約會 花費全由男友埋單
2016/12/27 10:02
喬治麥可憂鬱症纏身 被爆週砸上百萬赴瑞士澳洲療養 喬治麥可憂鬱症纏身 被爆週砸上百萬赴瑞士澳洲療養
2016/12/27 09:49
尷尬！女星錯認喬治麥可 追悼成這個人.... 尷尬！女星錯認喬治麥可 追悼成這個人....
2016/12/27 09:37
裘德洛在女友愛女面前溜冰耍帥 險摔跤糗翻天 裘德洛在女友愛女面前溜冰耍帥 險摔跤糗翻天
2016/12/27 09:16
上戶彩為保婚姻洩心聲「為了某人活下去」 上戶彩為保婚姻洩心聲「為了某人活下去」
2016/12/27 08:31
仍想談戀愛 不倫女星「沒在怕的」 仍想談戀愛 不倫女星「沒在怕的」
2016/12/27 08:17
驚！麥可喬治生前腫照流出 健康早亮警訊 驚！麥可喬治生前腫照流出 健康早亮警訊
2016/12/27 08:15
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.