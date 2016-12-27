冬天正合適！喬治小王子曝光率最高的單品是…

英國皇室一家日前前往教堂參加聖誕彌撒，喬治小王子和夏綠蒂小公主的萌樣再次成為焦點。（翻攝自網路）

〔記者邱巧貞／台北報導〕英國皇室的喬治小王子和夏綠蒂小公主堪稱當今兒童界的穿搭指標，每每亮相都是全球矚目的焦點，全身行頭也成為全球媽媽們裝扮小孩的最佳範本。

向來親民又有品味的凱特王妃，為子女選擇的服飾也走親民平價路線，日前全家前往教堂參加聖誕彌撒，喬治小王子及夏綠蒂公主照例穿著來自巴賽隆納的CND童襪，無論是喬治的及膝襪還是夏綠蒂的褲襪，都成為打造皇室look的穿搭聖品，正適合冬天。

夏綠蒂小公主穿的Condor經典褲襪（多色）售價1180元。（Besbon貝邦提供）

來自巴賽隆納的童裝品牌CND，源自創立於1898年的知名針織品牌Condor，CND針織品從設計、製作胚樣再到染色、包裝，都是在位於巴賽隆納的工廠內完成。

襪子之所以成為CND的明星商品，就是因為耐穿加上多種色彩選擇，是搭配服飾畫龍點睛的最佳配件。CND針對不同功能性，同一雙襪子裡會使用不同成分的萊卡彈性纖維，來增加重點部位，如腳趾、腳跟的彈性，讓舒適度加分。像是最常拉扯的束口，就是CND針織襪使用萊卡纖維最多的地方；以及孩子跑步時最常摩擦到的腳跟部份，也做了加高設計，讓腳踝及腳跟就算包覆在襪子裡也能保持靈活。

喬治小王子從一出生就是及膝襪的愛用者，而夏綠蒂公主誕生後，也一起加入，無論穿什麼衣服，總不會忘記加上CND的長襪或褲襪，堪稱英國皇室小王子及小公主曝光率最高的單品。

喬治王子腳上穿著皇家風格必備的Condor及膝長襪（多色）售價550元。（Besbon貝邦提供）