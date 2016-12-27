（影音）情何以堪！比爾賈送徐佳瑩的生日禮竟是...
2016/12/27 14:00
徐佳瑩在演唱會記者會上收到運動腳踏車與啞鈴。（記者宋志雄攝）
〔記者蔡琛儀／台北報導〕「Lala」徐佳瑩20日歡度32歲生日，雖然當天她人在國外工作，但比爾賈不忘在微博po情詩祝福，等她回來後也帶她吃飯、送卡片和禮物，而被問到對方究竟送了什麼時，她卻有些欲言又止，最後終於說出口：「是跑步機」，讓在場人聽了都笑翻，Lala也開玩笑說：「要我情何以堪，全世界的人都叫我要運動。」搭配上今天唱片公司老闆和演唱會主辦單位老闆送的運動腳踏車、啞鈴，讓Lala忍不住戲稱自己家裡可以開健身房。
徐佳瑩即將在明年展開「是日救星」巡迴演唱會。（記者宋志雄攝）
Lala即將在明年展開「是日救星」巡迴演唱會，4月22日唱進台北小巨蛋，5月6日則首度進攻高雄巨蛋，今天記者會也播放《是日救星》MV，也是她和男友比爾賈二度合作的作品，MV中徐佳瑩慵懶癱在一張懶骨頭沙發上，她笑說這是自己的最愛，因此一看到就覺得非常窩心，甜讚男友：「就覺得這些事只有他知道，他把這個放進我們的工作裡，當下感覺很窩心，也很開心。」門票將在明天中午開賣。
徐佳瑩「是日救星」巡迴演唱會的門票將在明天中午開賣。（記者宋志雄攝）
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