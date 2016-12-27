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劉亞仁因傷被保留兵役等級 無法馬上入伍當兵

2016/12/27 13:54

在10月份滿30歲的劉亞仁，本來已經做好準備要入伍從軍，沒想到最後一次的健康檢查又沒通過，讓其兵役等級又被判定「保留」。（翻攝自Naver）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓男星劉亞仁在今年10月正式步入30歲，根據南韓現行的「兵役法」，他必須立刻決定是否要去完成每個成年男子應盡的國民義務，也就是進入軍中服兵役，雖然劉亞仁先前就不斷展示出想以現役身分入伍的強烈意願，但是結果很有可能不如他預料的那樣，即使已經把所有工作都排開，仍無法馬上入伍當兵。

劉亞仁先前已經先替了平頭，為入伍做好準備。（翻攝自WIKITREE）

根據《朝鮮體育》報導，最近劉亞仁在接受兵務廳的身體檢查時，因過去拍戲時肩膀所受的傷，兵役等級被判定為「保留」，也就是說，他得等到明年再次接受身體檢查時，才能確定是否適合入伍服兵役。其所屬社「UAA娛樂」對於這個結果表示，劉亞仁於25日聖誕節當天再大邱的地方兵務廳，接受了第3次健康檢查，外科醫生認為他過去因左肩肌肉破裂，傷勢仍有待觀察，因此第3度做出了保留其兵役等級的判定，還得等到明年再重新複檢。

劉亞仁先前拍戲時左肩肌肉破裂負傷，外科醫師認為他的傷勢仍有待觀察。（翻攝自Naver）

然而，已經準備好要入伍服役的劉亞仁，早在這之前就已經把所有戲約、廣告約等工作都推遲延期，現在卻還沒辦法即刻入伍，讓他將面臨一段時間的工作空白期，經紀公司對此結果也深感無奈，表示：「劉亞仁目前的情況仍然無法入伍，他所能做的只有等待複檢，並積極復健。

先前為了入伍早已把所有工作排開的劉亞仁，在這段空白期中只能好好休養、積極復健。（翻攝自SPORTS Q）

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