（圖多）張榕容李千娜高顏值女女婚照曝光！載歌載舞力挺同志愛
2016/12/27 13:20
李千娜和張榕容在《52Hz, I love you》扮演同志情侶，互動浪漫俏皮。（威視提供）
〔娛樂頻道／綜合報導〕導演魏德聖新作《52Hz,I love you》，找來張榕容、李千娜飾演高顏值同志情侶，在片中大耍浪漫又歌又舞，今釋出花絮及多張美照，網友看了直呼：「好可愛！」
李千娜在《52Hz, I love you》中與張榕容上演女女戀。（威視提供）
魏德聖特地安排同志角色在電影中，他認為，同志角色愛情風貌中不可或缺的一塊，他表示：「我想不論是何種年齡、性別或信仰的人，都有追求愛的權利，每個人都不應該是孤單的」，也說：「你可以不認同，但不能視而不見！」
張榕容在《52Hz, I love you》中扮演帥氣女同志。（威視提供）
張榕容則表示：「要在電影中唱歌還是很緊張，但就臉皮一厚的吼下去！」專業歌手李千娜也笑說說：「我們要一邊演一邊唱，還要記走位跟歌詞，根本是電影裡最忙的人！」
《52Hz, I love you》是音樂電影，專業歌手李千娜對邊走位邊唱仍一度感到棘手。（威視提供）
作詞人嚴云農也在花絮中說明自己創作的理念：「每個人都有權力可以追求所愛，我想藉由這首歌給予廣大的同志朋友們祝福，希望你們以身為自己為榮！」《52Hz, I love you》將於2017年1月26日上映。
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