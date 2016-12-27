中居淚崩向SMAP說再見 特別舞步的涵義讓粉絲大哭

SMAP最後一次合體獻唱《世界上唯一的花》，中居正廣唱完後忍不住淚崩轉身拭淚。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本國民天團「SMAP」31日解散，5人主持20年9個月的節目《SMAP x SMAP》也於昨晚畫下句點。當晚節目播出5小時特輯，節目尾聲5人獻上告別舞台，合體演唱代表歌曲《世界上唯一的花》，隊長中居正廣唱完後，忍不住淚崩轉身拭淚，感傷場面讓瞬間收視飆高至27.4%；對團體盡心盡力的他，在演唱時也特地改了手勢舞步，引起許多粉絲熱烈討論。

SMAP昨晚在節目《SMAP x SMAP》中獻出告別舞台。（翻攝自網路）

「SMAP」演唱《世界上唯一的花》，唱到歌詞「因為原本就是特別的only one」，都會將食指高舉過頭，然而昨晚告別舞台，中居卻將手掌張開高舉過頭，接著彎手指數數，數到5握拳後，再張開手掌揮手，特別舞步讓不少粉絲直呼感動，認為他直到告別舞台，都在告訴粉絲「SMAP 永遠都是5個人」，也有歌迷認為他是想表達「雖然回到0 （解散），但5個人總有一天會再相聚」。

SMAP獻唱《世界上唯一的花》，中居正廣（左）特地改編舞步，引起粉絲熱烈討論。（翻攝自網路）

此外，昨晚播出的5人告別舞台在月初就已完成錄影，當天中居雖難過地哭紅眼，但他仍用心準備了訂做球鞋，一一送給合作多年的200多名工作人員，作為離別禮物。今節目《Vicking》來賓HIROMI談起當天情況，他表示錄影前曾和中居見過面，當時他心想中居心中無限感嘆，真的有辦法唱完整首歌嗎，並表示：「中居事前就詢問每一個工作人員的鞋子尺寸訂做鞋子，錄影結束當天親手拿給大家，能做到這個程度真的很讓人佩服」。

SMAP合體獻唱《世界上唯一的花》，唱完深深一鞠躬。（翻攝自網路）