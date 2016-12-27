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陳喬恩一年300天待在劇組 心酸把飯店當家住

2016/12/27 14:44

陳喬恩近年積極在中國發展。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導］陳喬恩出道15年來，主演過許多經典偶像劇，近年轉往中國發展，表現依舊亮眼，更被網友封為「偶像劇女王」。近日她受訪透露，她一年有300天都待在劇組，今年甚至只休息20天，對於事業相當拚命。

《騰訊娛樂》報導，陳喬恩接受媒體訪問時，被問到：「認為自己擁有現在地位的原因是什麼？」她表示自己沒什麼地位，只是老實地拍戲，接演2部時裝劇，又演了古裝，還參演真人秀《我們來了》，同時還演出舞台劇、4部話劇，今年在劇組待了至少300天，剩餘的時間還接了代言及活動，今年只休了20天，她坦言：「會覺得哎呀，真的好累，好像趕快結束工作，回家什麼都不要想，放幾天假。」而且每次回到飯店後都覺得孤單，但是她樂於挑戰，所以把行程排得滿滿，讓粉絲聽了讚賞又心疼。

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