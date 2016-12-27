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毛毛der！魏蔓開車去買禮物 竟被導航帶去深山醫院

2016/12/27 14:45

魏蔓昨分享她被導航帶到山上的離奇事件。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人魏蔓近年拍攝多部人氣偶像劇，人氣扶搖直上，個性親和的她時常在臉書上和粉絲分享近況，最近她卻發生了一件吊詭的事，原來她要出門去買禮物，按著車上的導航指示走，沒想到卻被帶到深山上的醫院，嚇得她說：「難道俺真的老花啦？」

魏蔓昨分享她被導航帶到山上的離奇事件。（翻攝自臉書）

魏蔓昨在臉書分享，出門時按著Google地圖開車，不料開著開著感覺越來越不對近，但仍相信導航，認為可能是捷徑，就放心的繼續開，沒想到目的地到達竟然是山上的醫院，離奇的事件立刻引起大眾討論，也有不少有網友跳出來分享被導航「陰」過的經驗，提醒她：「不能太相信導航」、「下次出門要小心一點！」

網友紛紛提醒她要注意安全。（翻攝自臉書）

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