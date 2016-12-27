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余秉諺與老婆甜蜜「制服PLAY」 放話明年想做人

2016/12/27 12:15

余秉諺透露與老婆聖誕節都會穿上固定「制服」大玩變裝。（翻攝自余秉諺臉書）

〔記者洪素津／台北報導〕民視《春花忘露》開播至今超過200集，戲中最大反派余秉諺「王光明」近期表現更是吸睛，繼在松山機場前裸奔之後，這次還要埋在砂石裡。今年耶誕節賺到一天假開心陪伴老婆過節的余秉諺，表示夫妻倆在耶誕節有共同的「制服」，會穿上制服一起甜蜜合照留念。

余秉諺為戲埋在砂石堆裡。（民視提供）

余秉諺身穿西裝站在砂石場中間，本來打算讓砂石直接落在他身上營造危機感，後來考量安全所以只讓砂石車在旁邊慢慢灑，結果速度之慢連導演都忍不住下去鏟砂。除了要埋在砂石堆外，他還要把他14號的大腳要塞進9號的雨鞋裡，腳都只能用折的，讓他想起剛當模特兒的時光，鞋子都不是自己的號碼，回想起來特別有感覺。

劇中導演為余秉諺下去鏟砂。（民視提供）

網友樂把余秉諺和陳謙文配對，笑稱王光明是愛不到李有土所以才一怒之下把他身邊的女人都搶走，對此，余秉諺表示其實自己每拍一檔戲，都會被熱情的網友把他跟男生配在一起，在模特兒時期拍過給同性的雜誌，成為當年銷售冠軍。他笑說之前還有朋友告訴他：「有男生說跟你上過床」，讓他發現自己在同性市場真的很夯。

出動砂石車為余秉諺埋沙。（民視提供）

余秉諺說他們夫妻聖誕節還有「制服」，每年聖誕節的毛衣都一定穿同一件，這樣看照片時都有紀錄的特別感覺。余秉諺規劃等他手頭上的工作告一段落之後，打算帶著老婆度蜜月，打算在國外好好把一年的辛苦都釋放，儲存好體力之後再回台灣拚做人。

余秉諺為戲埋在砂石堆裡。（民視提供）

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