SMAP最後合體代表作 收視率飆高27.4％

《SMAP x SMAP》昨晚告別演出備受矚目。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本樂壇天團SMAP即將解散，5人共同主持逾20年綜藝節目《SMAPXSMAP》昨晚最後1集收視率稍早揭曉了，瞬間最高收視率為27.4%。

《中央社》報導，SMAP成軍28年，出道25年， 5名成員共同主持約20年9個月節目《SMAPXSMAP》昨晚播出最後1集，5名成員最後一次合體，SMAP也確定不上除夕夜NHK的紅白歌唱大賽。

SMAP今晚在《SMAP x SMAP》獻上告別舞台，演出結束後深深一鞠躬。（翻攝自網路）

昨晚《SMAPXSMAP》最後1集收視率出爐，關東地區，第1部於晚上6時半至7時播出時的收視率是14.1%、第2部收視率是17.4%、第3部為23.1%。昨晚長達4小時48分鐘的節目，播出SMAP創立之初有成員6人，後來成員森且行退團，變成5人演出。

昨晚11時左右，5人合唱代表作、暢銷逾300萬張歌曲《世界唯一僅有的花》，成了5人最後合體演唱告別曲，一直到晚間11時7分，瞬間最高收視率飆到27.4%。

《SMAPXSMAP》自1996年4月15日起至昨晚，共播出920集，平均收視率在關東地區是18.2%、關西地區16.7%、最高收視率是2002年1月14日播出，關東地區收視率高達34.2%、關西地區則是36.5%。