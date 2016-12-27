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邵庭揭寵物粉絲團亂象 轟「毛小孩不該被拿來經營」

2016/12/27 13:56

邵庭非常喜愛毛小孩。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕被封為宅男女神始祖的邵庭，外型可愛個性又直爽，受到很多粉絲歡迎。她在家裡養了2隻狗和3隻貓，常分享與寵物生活的點滴，昨她在臉書有感而發，認為牠們不該被拿來經營及利用。

邵庭在臉書表示，雖然知道大家都很希望自己的小寶貝們，能獲得眾人喜愛，「但是他們絕對不會是被拿來"經營"跟"利用"的」，她認為當看見一個粉絲團，感受到的不是療癒與主人的愛，而是無限的經營手法、操作利用，「那實在就可惜了這些孩子單純善良的本質了啊」，字句間流露出滿滿的心疼。

邵庭臉書全文。（翻攝自臉書）

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