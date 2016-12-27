（影音）網友神剪輯再+1！《鬼怪》李棟旭變成孔侑新娘
2016/12/27 14:02
〔娛樂頻道／綜合報導〕由孔侑、李棟旭、金高恩、劉仁娜主演的夯劇《孤單又燦爛的神-鬼怪》熱播中，奇幻的人物設定和兼具搞笑和浪漫的劇情，深深吸引大批觀眾，不過比起男女主角的感情線，大家更關注的絕對是孔侑飾演的「鬼怪金信」和李棟旭飾演的「陰間使者」了，2位男主角陰錯陽差的同居生活笑料百出，因生活習慣的差異，每天都有各種大大小小的幼稚鬥嘴、吵架，簡直像一對小情侶，也被劇迷笑稱「死鬼CP」。
先前就有網友認為他們的互動太像小倆口，乾脆直接把他們送作堆，剪輯成《神的Bromance》，剪輯者將許多孔侑對金高恩的深情表情或感性言論，對上李棟旭不知所措的臉，讓人看了捧腹大笑，幽默的剪輯超受網友歡迎，近日終於推出第二集，沒想到這次「陰間使者」竟變成了「鬼怪新娘」？影片中李棟旭追愛相當的積極，卻被孔侑冷淡對待，一旁侍奉他們的家臣則看不下去，問陰間使者：「叔叔，你真的是我叔叔的新娘嗎？」李棟旭則回：「因為這是神開的玩笑」，超逗趣的編排讓網友大讚：「好期待下一集！」
相關影片：（影片取自YouTube，如遭移除請見諒）
相關新聞
- 奇幻《鬼怪》吸睛 超過50支廣告搶孔侑
- 曾傳男男戀緋聞 孔侑與姜東元其實有XX關係！
- 唯一金獎認證純正天然 白蘭氏燕窩
- 名字「被客串」嚇一跳 金宇彬自爆是《鬼怪》鐵粉
- （影音）《鬼怪》孔侑勾金高恩看電影 被《屍速列車》嚇瘋
- 除夕圍爐就選永豐棧金雞宴！
- KISS後感情爆發？金高恩初戀現身 孔侑吃醋啦
- 《鬼怪》30多歲熟男戀女高中生 網友批像援交
- 《鬼怪》不只戲夯！新曲擠下BIGBANG 登8大榜第一
- 孔侑「配對」李棟旭 尬贏李敏鎬全智賢《藍海》
- 愛奇藝拼流量 超夯《鬼怪》免費給看三集
- 男神私生活沒那麼複雜！孔侑只愛在家當貓奴
- 內褲沒洗臭臭der！孔侑被李棟旭偷婊氣炸
- 《太陽》編劇花5年打動孔侑 速配基友李棟旭
- 孔侑冷酷又溫柔 《屍速列車》導演︰完美碩宇
- 男神準備回歸！孔侑《鬼怪》首發劇照
- 《屍速》大賣2.5億 台迷敲碗孔侑全裸情慾片重映
推薦新聞