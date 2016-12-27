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飛飛翔翔吵架搶玩具 范范跪求教小孩撇步

2016/12/27 11:45

范瑋琪對雙胞胎愛兒搶玩具束手無策，在網路跪求教導孩子的方法。（翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「范范」范瑋琪和「黑人」陳建州婚後生活幸福美滿，育有一對可愛的雙胞胎兄弟「飛飛翔翔」，一家四口幸福洋溢，不過今日小兄弟倆竟為了玩具吵架，讓范范懊惱的跪求網友治孩子的方法！

初為升格人母的范瑋琪，經常在個人臉書、Instagram分享雙胞胎愛子的生活點滴，不過以往都曬飛飛、翔翔的溫馨友愛照，但今天范范卻在Instagram放上處罰兄弟倆的照片，表示家中立了新規矩，飛飛、翔翔只要吵架搶玩具，便要罰站並把手放頭上以示處罰，不過這懲罰似乎對調皮的兄弟倆不痛不癢，讓范范相當束手無策，跪求網軍治孩子的好方法，「各位爸媽可以分享一下你們的方式嗎？碰到搶玩具的時後，該怎麼仲裁比較好呢？（ps 翔翔完全不怕還站37步也是絕了）」

文章一PO出，短時就吸引大票網友關注，紛紛熱心提供方法回應：收起來都不准玩」、「要告訴他們要分享 不然就收起來都不能玩 其實小朋友們都懂喔」，也有不少網友搞笑表示：「從小就練抄球阿」、「完全是專業model 的pose」。

飛飛（左）、翔翔（右）因搶玩具被處罰。（翻攝自Instagram）

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