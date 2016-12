喬治麥可默默行善 助童不求回報

喬治麥可驟逝,讓喜愛他的歌迷心碎不已。(路透社)

〔娛樂頻道/綜合報導〕英國歌壇巨星喬治麥可(George Michael)死訊傳出後,有關他慷慨解囊的故事接連被揭露,外傳他不但常幫英國公立醫療系統職員保留演唱會門票,還曾捐出1996年英國冠軍單曲的版稅,幫助數10萬名兒童。

《中央社》引述英國《衛報》報導,喬治麥可開演唱會時,經常會幫英國公立醫療系統「國家醫療保健服務」(NHS)職員保留入場券,甚至為曾照護過他母親的一群護士,專門舉辦1場完全免費的演唱會作為答謝。

喬治麥可生前做了不少善舉。(美聯社)

英國慈善機構「兒童專線」(ChildLine)創辦人暨主席倫臣透露,喬治麥可把1996年度英國冠軍單曲「Jesus to a Child」的版稅捐給「兒童專線」。另外,他也是慈善援助計畫「樂團援助」(Band Aid)錄製的暢銷單曲「Do They Know It's Christmas?」原始製作者之一,在全球銷售逾200萬張的該專輯中,募款逾新台幣7億4千萬用於救濟非洲衣索比亞飢荒,多年來堅持為善不欲人知的信念。