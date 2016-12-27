女星被稱「女版陳為民」爆哭 曹西平霸氣安慰她

梁凱莉被網友認為是女版陳為民。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星梁凱莉以往在節目《國光幫幫忙》擔任助理主持，因外型甜美可愛而嶄露頭角，近期錄製外景節目《綜藝玩很大》也為她增添許多人氣，但卻因下巴太長、看起來太假而遭網友批評整形，指她是「女版陳為民」，為此資深藝人曹西平在臉書發文鼓勵她。

凱莉被網友指控整形，認為她下巴太歪又太長，更封她為「女版陳為民」，讓她因此在節目後台爆哭，直呼自己沒動刀，為什麼網友要這樣說她。曹西平今日則不改以往犀利風格，在臉書發文鼓勵她要做自己，「因爲這些亡友批評妳妳就要去整型了嗎，萬一整了以後其他地方又不好那是不是又要整，這些亡友的話妳也當真的（除非妳瘋了）」，更以自己遭批「老藝人還不退休」為例，替凱莉槓上酸民：「那你們下巴有多美，站出來給我們大家看看好嗎？」。

曹西平臉書全文。（翻攝自臉書）