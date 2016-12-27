喬治麥可生前低調隱居 無法接受臃腫模樣被看見

喬治麥可過去（左）憑藉俊美外貌迷倒不少粉絲，不過在今年9月份被拍到的照片（右）中，竟明顯暴肥了許多。（合成圖，翻攝自每日郵報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在8、90年代紅極一時的英國流行歌手喬治麥可，在吸毒與健康問題纏身後，近年來幾乎淡出螢光幕前，在今年9月時甚至被捕捉到一組發福爆肥的照片，與過去瀟灑模樣相差甚遠，不禁讓人懷疑他在聖誕節不幸因心臟衰竭過世前，就已經出現了可能危及性命的健康問題。與他十分親近的朋友就大爆，喬治麥可一直以來都是個完美主義者，完全無法接受自己現在身形臃腫的事實，所以生前才會過著有如隱士般的生活，就怕別人會用異樣眼光來打量外貌不再如過去俊美的自己。

喬治麥可過去在當紅時期看起來相當風流倜儻，不管男生女生都相當喜歡他，就連連瑪丹娜跟黛安娜王妃都為之傾倒。（翻攝自每日郵報）

根據《每日郵報》報導，雖然喬治麥可是受到全世界樂迷喜愛的知名歌手，但是他在近5年來已經鮮少公開拋頭露面，甚至還與男友費迪法瓦茲（Fadi Fawaz）在2013年與去年分別前往澳洲及瑞士的療養院長待數個月，被認為是去醫治其憂鬱症和其他心理疾病。他在死亡前的聖誕夜當天，雖然並沒有跟往年一樣參加子夜彌撒，不過仍有被目擊從牛津自宅的窗邊往下眺望街頭的火炬遊行活動，不料隔天一早就被同床的男友發現他在睡夢中離世。而據他生前從小一起長大的作曲人好友大衛奧斯汀（David Austin）透露，這幾年來喬治麥可已經鮮少外出、拒絕訪客探視，只獲准特定親友來與他見面，並會定期去拜訪自己的2個妹妹，此外幾乎沒有人能夠見得到他。

喬治麥可過得十分低調，從他在2013（左）與2015年（右）被拍到的照片中，可以看到他的身形逐漸在走樣。（合成圖，翻攝自每日郵報）

相關人士對此就表示：「喬治是一直都是個徹頭徹尾的完美主義者，但現在卻（因身材走樣）喪失自信」，從他近幾年到9月份被拍到暴肥的照片看來，都可以發現當年風流倜儻、連瑪丹娜跟黛安娜王妃都為之傾倒的喬治麥可，他的身材確實有如吹氣球般不斷變形走樣，再加上他於2013年在高速公路上發生嚴重車禍後，在頭部及頸部留下了明顯的傷疤，讓喬治麥可難以接受這個步入中年後帥氣不再的自己，才會想要低調隱居、把自己藏起來不讓任何人看到，就連周邊鄰居也表示雖然有看到清潔人員到他家中打掃，但約莫已經有一陣子沒看到喬治麥可的人影，同時還形容喬治麥可變得越來越內向，除了不太願意與別人交談，外出時還會戴著眼鏡，想讓自己隱入人群裡，完全看不出是當年那個大明星的樣子，令人不禁替他感到有些難過。

喬治麥可在聖誕節當天不幸於牛津自宅中過世，鄰居透露已經許久都沒看到他的身影。（翻攝自每日郵報）