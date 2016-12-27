喬治麥可曾想放棄當歌手 前輩「瘦皮猴」親筆信鼓勵他

喬治麥可（右）過去曾因與唱片公司之間的官司糾紛，一度想放棄當歌手，當時前輩「瘦皮猴」法蘭克辛納屈就親自寫信鼓勵他。（翻攝自Entertainment Weekly）

〔記者陳昱均／綜合報導〕不幸在聖誕節當天過世的53歲英國流行歌手喬治麥可，年紀尚輕時就因與安德魯瑞吉里（Andrew Ridgeley）組成「轟！合唱團」（Wham!）而迅速走紅，在英美兩地都累積大批粉絲；即使後來團體解散、單飛發展，喬治麥可仍陸續唱紅不少名曲，出道這30多年來唱片賣破了8億張，十分驚人。不過，看似事業一帆風順的他，其實也曾經遭遇讓他想放棄當歌手的挫折，他在1990年時因與唱片公司鬧翻，不只讓他被冷凍，也讓他一度想退居幕後；當時，綽號「瘦皮猴」的另一名傳奇歌手法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）就曾寫信鼓勵他，要他不要輕易放棄，這封信的內容在喬治麥可死後，又再度引發熱議。

喬治麥可成名相當早，但事業經歷也並非一帆風順。（歐新社）

喬治麥可在1990年推出了個人專輯《專注聆聽》，當時因為他希望讓樂迷專注在自己的音樂上，做出了不拍音樂錄影帶、不在專輯封面放上自己照片的大膽決定，這嚴重影響了唱片銷量，約只賣出上一張的1/4，也讓唱片公司索尼氣炸，認為他未盡歌手義務，雙方一狀告上法院，喬治麥可也從此被索尼冷凍了6年之久，當時這個撕破臉的難看局面讓他對歌手事業感到心灰意冷，一度想從鎂光燈底下消失，直接放棄當歌手並退居幕後寫歌就好。

喬治麥可在1990年推出的個人專輯《專注聆聽》，因希望歌迷把焦點放在音樂上，堅持不在唱片封面放上自己的照片，也不拍攝音樂錄影帶來宣傳。（翻攝自網路）

「瘦皮猴」法蘭克辛納屈聽聞此事後，特地在《洛杉磯時報》上寫了一封要給喬治麥可的公開信，他對於這名「不願再繼續當歌手」的後輩發話：「我的第一個反應，就是他（喬治麥可）應該要在每天早上起床時，都感謝上天給予他他所擁有的這一切，這樣我與他就都會成為每天早上為我們擁有的這一切來感謝上天的人。」自己也身為樂壇傳奇的法蘭克辛納屈，認為自己無法理解喬治麥可想要從他名人身份的壓力中擺脫的想法，他說自己從7歲開始就夢想要當歌手，而當時27歲的喬治麥可完成了他兒時的夢想，卻想從世人夢寐以求的這一切中脫離，令他相當難以置信。

「瘦皮猴」法蘭克辛納屈當年聽聞喬治麥可有意隱退後，寫下這封信來鼓勵他。（翻攝自lettersofnote）

法蘭克辛納屈在信中也鼓勵喬治麥可：「放輕鬆點嘛，喬治，擺動起來，拍拍你雙翼上的灰塵啟程飛往月球，這些都是你的選擇，所以要記得永遠對你肩上揹負的這一切懷抱感激之情」，法蘭克辛納屈更要喬治麥可別再說什麼「名氣所帶來的悲劇」，因為真正的悲劇就是當你準備演唱之時，台下卻沒半個觀眾，讓你只能在空蕩蕩的房間對著清潔女工演唱，他強調喬治麥可的地位與成就根本不到這種悲慘的境界，要他懂得感謝造就這一切的歌迷，也不要浪費自己的天賦，要學會如何接受擁抱它，免得上天突然後悔，要將借給喬治麥可的這些才華全數收回，最後更強調：「相信我，因為我也曾跟你一樣」，希望這個後輩能夠不要重蹈自己過往覆轍，不要輕易就放棄自己好不容易擁有的這一切，展現出對喬治麥可滿滿的關懷。

喬治麥可後來沒有真的隱退，仍繼續堅持唱下去，留給樂迷無限緬懷。（路透社）