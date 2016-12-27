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納豆怒批台灣「道貌岸然」 不斷謾罵霸凌他人

2016/12/27 11:43

納豆臉書發文引起網友關注。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人納豆從模仿節目出道，靠著幽默的談吐和不計形象的演出，在主持界表現亮眼，更以電影《一路順風》入圍金馬獎最佳男配角，演技備受肯定。他今突然在臉書怒轟「台灣是個道貌岸然的地方」，引起網友們共鳴。

納豆在臉書痛批：「台灣，真的是一個很道貌岸然的地方。所有的事情大家都在做然後大家都在罵」，大家總找的到可以罵的點，「完全以近乎霸凌的方式在攻擊」，認為想追求進步不應該待在原地謾罵別人，也不應該被媒體影響，更感嘆：「把別人拉下來並不是讓自己往前走的方法」，此段發文也引起眾多網友迴響，留言表示：「太多人只會一窩蜂跟著輿論跑」、「 網路鄉民永遠在帶風向」。

納豆臉書全文。（翻攝自臉書）

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